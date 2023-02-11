Gaziantep FK'dan Süper Lig'den çekilme kararı!
Süper Lig ekibi Gaziantep FK’da yönetim kurmak için görevlendirilen Memik Yılmaz, yaptığı açıklamada, ligden çekileceklerini ifade etti. Yılmaz, TFF’ye gönderilecek yazı üzerine çalıştıklarını ve resmi başvuruyu yapacaklarını belirtti.
Gaziantep FK Haberleri
Yayın Tarihi: 11.02.2023- 14:44 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023- 15:23
Bu gelişmenin ardından önce Hatayspor şimdi de Gaziantep FK ligden çekilme kararı aldı.
Yeni Malatyaspor'un ardından Gaziantep FK olarak bugün resmi başvuruyu yapacaklarını belirten Memik Yılmaz, "Şu an dilekçeyi veriyoruz. Bu sezon çekilmek için dilekçeyi hazırlıyoruz. Kararımız takımın iskeletini bozmama yönünde unun için de kiralık düşünüyoruz. Sağ olsun diğer kulüplerimiz de bize yardımcı olacaklar. En az 1-2 futbolcumuzu kiralık vereceğiz ki maaş yükümüzü alsınlar üzerimizden. Onun haricinde biz oyuncu satmayı düşünmüyoruz. Futbolcularımızla da konuştuk bu anlamda olumlu cevaplar aldık. İnşallah bir sonraki sezon için hazırlıklarımızı yaparak mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.
Aynı zamanda TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor ve TFF 2. Lig ekibi Diyarbekirspor da ligden çekilme kararı almıştı.
Bu kararların ardından TFF'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.