Gaziantep FK'dan Süper Lig'den çekilme kararı!

Süper Lig ekibi Gaziantep FK’da yönetim kurmak için görevlendirilen Memik Yılmaz, yaptığı açıklamada, ligden çekileceklerini ifade etti. Yılmaz, TFF’ye gönderilecek yazı üzerine çalıştıklarını ve resmi başvuruyu yapacaklarını belirtti.

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2023- 14:44 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023- 15:23