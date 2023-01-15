Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Zorlu mücadeleden sonra kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Erol Bulut önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE EROL BULUT'UN SÖZLERİ:

70. dakikada kadar iyi oynayan Gaziantep var, önde olması gereken Gaziantep var. Pozisyonları değerlendiremedik. Kırmızıdan sonra maç bizim için bitti. Fenerbahçe'nin üstüne gidemedik. Fenerbahçe maçından puan almamız lazımdı. 11 puan son dakikalara gitti.

Gol atmada sıkıntı var. Elimizde tek bir forvet var. Kanat oyuncularımız yeterli değil, bakalım ne olacak! Yeni yönetim gelecek, ne olacak? Ben de bilmiyorum ne olacağını. Başkan yok, yönetim yok! Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz. Tek başımıza götürüyoruz.