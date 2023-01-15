Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.
Mücadelede gol perdesini Fenerbahçe'de 8. dakikada Enner Valencia açtı.
İlk yarı bu golle 1-0'lık Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın 55. dakikasında bu kez Gaziantep FK'da Kitsiou skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
Maçın 70. dakikasında ise Gaziantep FK'da Sagal, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Mücadele 90+1'de sahneye çıkan Enner Valencia skoru 2-1'e getirdi. Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.
Kanarya bu sonuçla 38 puana yükseldi ve 2. sırada yer aldı.
Ev sahibi Gaziantep FK ise 19 puanla 12. sırada kaldı.