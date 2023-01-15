Gaziantep FK 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kanarya Antep'te nefes aldı!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Fenerbahçe 19. hafta maçında karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele gülen taraf 2-1'lik skorla Kanarya oldu. Fenerbahçe'nin golleri Enner Valencia'dan geldi. Gaziantep FK'nın tek sayısını ise Kitsiou kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2023- 21:08 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023- 21:15