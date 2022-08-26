Gaziantep FK'da Erol Bulut Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu! "Devre arası sert konuştum"

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u 5-2 yendi. Mücadele sonrası kırmızı siyahlıların teknik direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu. Bulut, "Devre arasında ne konuştuğumuzu söylemesem iyi olur. Biraz sert konuştum. Olması gerekiyor maalesef. Şimdi 5-2 yendik diye her şey mükemmel değil. Eksiklerimiz var onları geliştirmemiz lazım." dedi.

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 27.08.2022- 00:10