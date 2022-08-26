Gaziantep FK'da Erol Bulut Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu! "Devre arası sert konuştum"
Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u 5-2 yendi. Mücadele sonrası kırmızı siyahlıların teknik direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu. Bulut, "Devre arasında ne konuştuğumuzu söylemesem iyi olur. Biraz sert konuştum. Olması gerekiyor maalesef. Şimdi 5-2 yendik diye her şey mükemmel değil. Eksiklerimiz var onları geliştirmemiz lazım." dedi.
Gaziantep FK Haberleri
Yayın Tarihi: 27.08.2022- 00:10
Bulut, "Zor maç olacağını biliyorduk. Bu takım Trabzonspor'a 5 gol attı. Daha fazla da atabilirdi. Maça iyi başladık. Gol attığımızda bir rahatlık geliyor. Tempon düşükse sonuçta karşında oynayan başarılı bir takım. İkinci yarı başka bir takım gördük. Hem sistemi değiştirdim hem de yeni oyuncular sahaya sürdük. Gollerimizi ve pozisyonlarımızı iyi değerlendirdik." dedi.
Genç teknik adam, devre arasında oyuncuları ile ne konuştuğu şeklinde gelen soruya ise, "Devre arasında ne konuştuğumuzu söylemesem iyi olur. Biraz sert konuştum. Olması gerekiyor maalesef. Şimdi 5-2 yendik diye her şey mükemmel değil. Eksiklerimiz var onları geliştirmemiz lazım." diye karşılık verdi.