Gaziantep FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Gaziantep FK, Eyüpspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gaziantep FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Gaziantep FK ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Eyüpspor maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 15:30'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.