Gaziantep FK'da Torgeir Borven Valerenga'ya transfer oldu!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Torgeir Borven ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Torgeir Borven'in transferi konusunda Norveç Ligi kulüplerinden Valerenga ile anlaşmaya varılmıştır. Borven'e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2022- 09:55