Gaziantep FK Luka Stankovski ile anlaşmaya vardı
Gaziantep Futbol Kulübü, ikinci yarı kapsamında 2002 doğumlu Makedon futbolcu Luka Stankovski ile anlaşmaya vardı. Kırmızı-siyahlılar, Stankovski ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Makedonya futbolunda geleceğin en potansiyelleri futbolcuları arasında gösterilen Stankovski, önceki gün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrollerini başarıyla tamamladıktan sonra Gaziantep'e gelerek 4.5+1 yıllık anlaşma imzaladı.
Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, Başkan Yardımcısı Ahmet Fikret Kileci ve Genel Sekreter Erhan Özmen'in de katıldığı imza töreniyle birlikte genç yıldız adayı resmi sözleşmeye imza attı.
"ÇOK BÜYÜK BİR YILDIZ ADAYINI ARAMIZA KATTIK"
İmza töreninde konuşan Cevdet Akınal, "Luka Stankovski kulüp olarak bir süredir yakından takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Gerek ülkesi ve gerekse de Avrupa'da yakından bilinen ve geleceğin en büyük potansiyelli futbolcularından birisi olarak gösteriliyor. Kulübümüze böyle önemli bir genç yeteneği katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu transfer için bir süre önce yönetici arkadaşlarımız Fikret Kileci, Erhan Özmen ve CEO'muz Erhan Yüksek Makedonya'ya giderek oyuncunun hem ailesini hem de kulübünü ikna etmeyi başardılar. Çok önemli bir transfere imza attığımızı düşünüyorum, bu transferin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Luka'ya da aramıza bir kez daha hoş geldin diyor, başarılar diliyorum" dedi.
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