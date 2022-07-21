Gaziantep FK'da yabancı sayısı 14 oldu!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Markovic transferinin ardından yabancı sayısı 14'e yükseldi. Kendisine takım bulması söylenen Ahmed El Messaoudi ile birlikte TFF'nin yeni belirlediği kontenjan oyuncu olarak listeye yazılacak olan Luka Stankovski'nin dışarıda tutulması durumunda mevcut yabancı sayısı 12 olan kırmızı siyahlıların böylelikle yeni sezon öncesi 2 yabancı daha transfer hakkı bulunuyor.
Gaziantep FK Haberleri
Yayın Tarihi: 21.07.2022- 16:20
Kendisine takım bulması söylenen Ahmed El Messaoudi ile birlikte TFF'nin yeni belirlediği kontenjan oyuncu olarak listeye yazılacak olan Luka Stankovski'nin dışarıda tutulması durumunda mevcut yabancı sayısı 12 olan kırmızı siyahlıların böylelikle yeni sezon öncesi 2 yabancı daha transfer hakkı bulunuyor.
Mevcut yabancılardan bazılarının performansından memnun olmayan kırmızı siyahlı kulübün bu konuda nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenirken şu an için Ahmed El Messaoudi'nin takım bulamaması ya da kontratının devam etmesi durumunda ise sadece 1 yabancı transfer etme hakkının bulunması da kulüp yönetiminin elini kolunu bağlıyor.