Gaziantep FK'da yabancı sayısı 14 oldu!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Markovic transferinin ardından yabancı sayısı 14'e yükseldi. Kendisine takım bulması söylenen Ahmed El Messaoudi ile birlikte TFF'nin yeni belirlediği kontenjan oyuncu olarak listeye yazılacak olan Luka Stankovski'nin dışarıda tutulması durumunda mevcut yabancı sayısı 12 olan kırmızı siyahlıların böylelikle yeni sezon öncesi 2 yabancı daha transfer hakkı bulunuyor.

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2022- 16:20