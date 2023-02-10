Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem sonrası, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK forması giyen Matej Hanousek o anları anlattı. 29 yaşındaki futbolcu, "30 saniye cehennemi yaşadım." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Depreme Gaziantep'te yakalanan ve anında yaşananları anlatmakta güçlük çeken Çekyalı futbolcu Matej Hanousek, "Herhangi bir şeyle karşılaştırmak zor. 30 saniye cehennemi yaşadım. Evde mi kalsam, dışarı mı çıksam bilemedim. Her şey olabilirdi. Pencereden, arabalarını binalardan olabildiğince uzağa sürmeye çalışan insanların kaçtığını gördüm" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK tesislerine ailesiyle birlikte gittiğini belirten Matej Hanousek, "Derhal kulüpten diğer oyuncularla birlikte antrenman merkezine gitmem gerektiğine dair birçok mesaj almaya başladım çünkü orası güvenliydi. Hamile olan eşim ve üç yaşındaki oğlumuz ile kısa sürede giyindik." açıklamasını yaptı.