08 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Gaziantep FK'da Kana Bıyık ile yollar ayrıldı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kamerunlu savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, Kamerunlu savunma oyuncusuyla sözleşmesini karşılıklı anlaşılarak feshetti.
Açıklamada, "Kana Bıyık'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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