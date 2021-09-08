08 Eylül 2021, Çarşamba

GAZİANTEP FK

Son dakika spor haberi: Gaziantep FK'da Kana Bıyık ile yollar ayrıldı

Gaziantep FK’da Kana Bıyık ile yollar ayrıldı
GAZİANTEP FK
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Giriş Tarihi: 08.09.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kamerunlu savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, Kamerunlu savunma oyuncusuyla sözleşmesini karşılıklı anlaşılarak feshetti.

Açıklamada, "Kana Bıyık'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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