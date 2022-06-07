Gaziantep FK, yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak istiyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe de istiyordu! Erol Bulut o ismi reddetti
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, flaş bir karara imza attı. Bulut, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız futbolcuyu elinin tersiyle itti. İşte ayrıntılar...
Gaziantep ekibinin teknik direktörü Erol Bulut, transfer çalışmalarına başladı.
Gaziantep'e her gün yeni bir isim menajerler tarafından önerilirken, sürpriz bir futbolcu gündeme geldi.