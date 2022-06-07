EROL BULUT VETO ETTİ

Bu sezon Genoa ve Inter formalarıyla sadece 12 maçta forma giyme şansı bulan ve 1 gol atabilen Caicedo'nun kariyerinin son dönemlerinde sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini menajerine ilettiği ifade edildi.