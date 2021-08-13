Son dakika spor haberi: Gaziantep FK'da corona virüsü şoku!
Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Takımımıza, Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, iki futbolcumuzun test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." denildi.
Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in ilk haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanacak maç öncesinde takımın Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testinde, iki futbolcumuzun test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." ifadelerine yer verildi.
📌 BİLGİLENDİRME | Takımımıza, Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, iki futbolcumuzun test sonucu pozitif raporlanmıştır.— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 13, 2021
Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz. pic.twitter.com/DHXSLnRoGx
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