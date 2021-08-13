14 Ağustos 2021, Cumartesi

GAZİANTEP FK

Son dakika spor haberi: Gaziantep FK'da corona virüsü şoku!

Süper Lig ekibinde corona şoku!
GAZİANTEP FK
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 Giriş Tarihi: 13.08.2021

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Takımımıza, Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, iki futbolcumuzun test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." denildi.

Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in ilk haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanacak maç öncesinde takımın Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testinde, iki futbolcumuzun test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GAZİANTEP FK HABERLERİ
Karagümrük 3 puanla başladı! Karagümrük 3 puanla başladı!
F. Karagümrük-Gaziantep FK | CANLI F. Karagümrük-Gaziantep FK | CANLI
Stelios Kitsiou Gaziantep FK’da! Stelios Kitsiou Gaziantep FK'da!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör