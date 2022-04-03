Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu. Bulut transfer çalışmaları için, "Önümüzde 8 maç var. Bu maçların sonucunda bazı şeyleri belirleyeceğiz. Gelenler, ayrılanlar gibi. Ama şu anda net bir şey söyleyemeyiz. Tabi çalışmalarımız var bu alanda. Ancak halen bir netlik kazanmadı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu. Bulut, Galatasaray karşısında aldıkları 3 puanın mutluluk verici olduğunu ancak daha önce oynanan maçlarda da iyi performans gösterdiklerini ifade etti.

Son maçlarda takımın kaçırdığı net pozisyonlardan dolayı puan kayıpları yaşadıklarını belirten Bulut, ''Kasımpaşa maçında iyi bir oyun ortaya koyup puan almamız gerekiyor. Eksik olmamıza rağmen milli takıma giden arkadaşlarımıza rağmen bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Yine hasta ve sakat futbolcularımız var. Biz hiçbir zaman bahane aramadık. 11 kişiyle sahaya çıkıyorsak o futbolcularımıza en iyisini yapıp puan almaya çalışacağız. Maça daha birkaç günümüz var. Bugün diğer arkadaşlarımız gelecek milli takımdan. Yarın da onlar takıma katılacak. Çalışmalarımız devam edecek ondan sonra İstanbul'a yolcu olacağız'' dedi.

'EVİMİZDE DAHA RAHAT OYNUYORUZ'

Erol Bulut, deplasmanda kaybettikleri puanlarla ilgili kendi sahalarında daha rahat bir oyun sergilediklerini ifade ederek, ''Deplasmanda da çok iyi maçlar çıkarttık. Kazanmamız gereken maçları oynadık. Ama dediğim gibi yakaladığınız pozisyonları daha iyi değerlendirmeniz lazım. Bireysel daha az hata yapmamız lazım. Basit hatalar yaptık. Deplasmanda puan alamamamızı buna bağlıyorum. Evimizde evet biraz daha rahat oynuyoruz. Daha odaklanıyoruz ve konsantre oluyoruz. Deplasmanda heyecan oluyor. Futbolcuların deplasman fobisi olabiliyor ama onu da atmamız lazım. Çünkü oynanan iyi futbol var. Kötü oynanıp maçı kaybettiğinizde dersiniz ki kötü oynadık rakip bizden iyi oynadı. Ama deplasmanda iyi oynayan Gaziantep FK oluyor kaybeden de aynı. İşte bizi üzen taraf bu. Bunu değiştireceğiz'' diye konuştu.

'TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

Erol Bulut, takımın küme düşmesi ile ilgili yöneltilen bir soruya, bu konuda hiçbir zaman bir endişe yaşamadıklarını söyleyerek, transfer dönemi ile ilgili de çalışmaları olduğunu vurguladı.

Bulut, ''Bizde hiçbir zaman korku olmadı. Bizde şunun üzüntüsü var. Üst taraflara daha yakın olup şu an o seviyelerden biraz uzaklaşmamız oldu. Bu üzüntümüz var. Bundan beş maç önce baktığımızda 2 puan dördüncülükten uzaktaydık. Şimdi maalesef 9 puana çıktı. Bu aranın açılması bizi üzüyor. Önümüzde 8 maç var. Bu maçların sonucunda bazı şeyleri belirleyeceğiz. Gelenler, ayrılanlar gibi. Ama şu anda net bir şey söyleyemeyiz. Tabi çalışmalarımız var bu alanda. Ancak halen bir netlik kazanmadı'' açıklamasında bulundu.