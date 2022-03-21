Galatasaray'ı ve bazı oyuncuları anlayabilmek mümkün değil... Barcelona maçları hariç özellikle deplasmanlarda dökülüyorlardı ki dün de aynısı oldu. Mesela Berkan'ı anlayamıyorum. Milli Takım oyuncusu ama yenilen ilk iki golde de hatalı. İlkinde adamını kaçırıyor, ikincisinde de amatörce bir penaltı yaptırıyor. Galatasaray ilk devrede bir defa geldi, tek şut attı, onda da Gomis'le öne geçti ama sonra ortalarda yoktu. Devre biterken beraberlik geldi. İkinci yarıda Gaziantep, rölanti oynayıp kontrataklarla pozisyona girdi. Berkan'ın acemice penaltısı rakibi öne geçirdi. İkinci gole bakıyoruz; yılların tecrübesi Semih topla kavga ediyor, kaptırıyor, adam dönüp tekrar Semih'in yanından geçiyor ve golü attırıyor. Bunlar Galatasaray düzeyinde bir takımın yapacağı hatalar değil. Arda Kardeşler verdiği penaltıda haklı. Oyunu iyi yönetti ama ilk yarıda Kerem'e yapılan hareketteki kartı veremedi.