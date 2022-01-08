08 Ocak 2022, Cumartesi

GAZİANTEP FK

Gaziantep FK'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 5 pozitif vaka!

Süper Lig ekibinde 5 pozitif vaka!
GAZİANTEP FK
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Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 Giriş Tarihi: 08.01.2022

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Gaziantep FK, 5 futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de ligin ikinci devresini Fatih Karagümrük'le açacak Gaziantep FK'dan kötü haber geldi. Kulüp, 5 futbolcusunun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

İşte o açıklama:

Profesyonel Futbol Takımımıza, bugün karşılaşacağı Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 5 futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Futbolcularımızın, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

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