Gaziantep FK'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 5 pozitif vaka!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Gaziantep FK, 5 futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de ligin ikinci devresini Fatih Karagümrük'le açacak Gaziantep FK'dan kötü haber geldi. Kulüp, 5 futbolcusunun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

İşte o açıklama:

Profesyonel Futbol Takımımıza, bugün karşılaşacağı Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 5 futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Futbolcularımızın, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

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