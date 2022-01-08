Gaziantep FK'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 5 pozitif vaka!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Gaziantep FK, 5 futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de ligin ikinci devresini Fatih Karagümrük'le açacak Gaziantep FK'dan kötü haber geldi. Kulüp, 5 futbolcusunun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını açıkladı.
İşte o açıklama:
Profesyonel Futbol Takımımıza, bugün karşılaşacağı Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 5 futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.
Futbolcularımızın, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
?? Covid-19 test sonuçları hakkında bilgilendirme; pic.twitter.com/ntLan5WAL2— Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 8, 2022
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı