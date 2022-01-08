08 Ocak 2022, Cumartesi

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Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta?
GAZİANTEP FK
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Giriş Tarihi: 08.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele önecesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Furkan, Doğan, Maxim, Halil, Figuiredo, Muhammet

Fatih Karagümrük: Viviano, Baniya, Burak, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Jimmy, Adnan, Salibur, Tunay, Pesic

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