Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanı Alanyaspor - Gaziantep FK maçıyla son bulacak. İki Süper Lig ekibi, yarı final bileti almak için kozlarını paylaşacak. Heyecan A Spor ekranlarında yaşanacak.

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

3 Mart Perşembe günü saat 20:e0'da başlayacak olan Alanyaspor - Gaziantep FK maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak.

KAZANAN SİVAS'IN RAKİBİ

Bu mücadelenin kazananı kupada son yarı finalist olacak ve Sivasspor'un rakibi olmaya hak kazanacak.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.