Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle noktalandı.
Adana Demirspor'un golünü 60. dakikada Assombalonga kaydederken, Gaziantep FK'nın golü 69'da Markovic'ten geldi.
Öte yandan ev sahibi ekip, 78. dakikada Ertuğrul Ersoy'un doğrudan kırmızı kart görmesi sonucunda maçı 10 kişi tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor ligin zirvesinde 18 puana yükseldi.
Gaziantep FK ise puanını 12 yaptı.