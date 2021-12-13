Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada sarı lacivertliler, 3 puan için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada sarı lacivertliler, bu maçı kazanıp zirve ile arasındaki puan farkını 9'a indirmek istiyor. Öte yandan Gaziantep FK ise evinde seyircisine puan ya da puanlar hediye etmek istiyor. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Toşça, Kitsiou, Recep, Doğan, Maxim, Mendyl, Dicko, Muhammet. (Muhtemel)

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Gustavo, Ferdi, Mesut Özil, Rossi, Serdar

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

3 SAKAT, İRFAN CEZALI

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra PFDK'dan 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci bu akşam forma giyemiyor. Göztepe deplasmanında da oynamayan İrfan Can cezasını bugünkü maçla tamamlayacak.

GUSTAVO VE NOVAK SINIRDA

Kanarya'da Luiz Gustavo ile Filip Novak sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, bu akşam 4. sarı kartını görmeleri halinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

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