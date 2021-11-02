SPOR HABERLERİ - Gaziantep FK'da Alexandru Maxim ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Alexandru Maxim ile yeni sözleşme imzalandı. Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı ifade edildi. İşte detaylar...
Gaziantep Futbol Kulübü, deneyimli oyuncu Alexandru Maxim ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Gaziantep Futbol Kulübü, yıldız oyuncusu Alexandru Maxim ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Rumen oyuncu 2024 yılına kadar kırmızı-siyahlı formayı terletecek. Sözleşme hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Futbol Kulübü, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, yıldız futbolcumuz Alexandru Maxim ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca hem karakteri, hem takımımıza katkısı hem de üst düzey yeteneğiyle adından söz ettirmeyi başaran Maxim, 2024 yılının sonuna kadar kırmızı-siyahımızın başarısı için ter dökecek. Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Mehmet Ali Şimşek, Mesut Akın ve Emrah Özdağlı'nın da katıldığı imza töreniyle, Alexandru Maxim resmi imzayı atarak sözleşmesini uzattı. Oyuncumuz Alexandru Maxim'i bir kez daha tebrik ediyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...