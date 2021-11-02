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GAZİANTEP FK

SPOR HABERLERİ - Gaziantep FK'da Alexandru Maxim ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı!

Alexandru Maxim 3 yıl daha Gaziantep FK’da!
GAZİANTEP FK
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Giriş Tarihi: 02.11.2021

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Alexandru Maxim ile yeni sözleşme imzalandı. Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı ifade edildi. İşte detaylar...

Gaziantep Futbol Kulübü, deneyimli oyuncu Alexandru Maxim ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, yıldız oyuncusu Alexandru Maxim ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Rumen oyuncu 2024 yılına kadar kırmızı-siyahlı formayı terletecek. Sözleşme hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Futbol Kulübü, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, yıldız futbolcumuz Alexandru Maxim ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca hem karakteri, hem takımımıza katkısı hem de üst düzey yeteneğiyle adından söz ettirmeyi başaran Maxim, 2024 yılının sonuna kadar kırmızı-siyahımızın başarısı için ter dökecek. Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Mehmet Ali Şimşek, Mesut Akın ve Emrah Özdağlı'nın da katıldığı imza töreniyle, Alexandru Maxim resmi imzayı atarak sözleşmesini uzattı. Oyuncumuz Alexandru Maxim'i bir kez daha tebrik ediyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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