Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, Altay ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, Altay ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Gaziantep FK - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Altay maçı 3 Ekim Pazar günü TSİ 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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