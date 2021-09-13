13 Eylül 2021, Pazartesi

GAZİANTEP FK

Gaziantep FK Antalyaspor maçının ardından Erol Bulut: İstediğimiz gibi 3 puanı aldık

Erol Bulut: İstediğimiz gibi 3 puanı aldık
GAZİANTEP FK
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Giriş Tarihi: 13.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u ağırladı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 4 hafta sonunda ilk galibiyetini aldı. Mücadelenin ardından teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu ve "İstediğimiz gibi 3 puanı aldık." dedi.

Süper Ligin 4. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Gaziantep'in teknik direktörü Erol Bulut, önemli bir maç oynadıklarını ve istedikleri 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu sezonki ilk galibiyetlerini aldıklarını hatırlattı.

"Önemli ve kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı." ifadelerini kullanan Bulut, şu görüşlerini aktardı:

"İstediğimiz gibi 3 puanı aldık. Son maçlara baktığımızda üstün oynayan bir takım vardı. Bu maç bizim için çok önemliydi. Çok mutluyuz. Maça iyi başladık. İlk ve ikinci yarının sonlarında biraz baskı yedik ama pozisyon vermedik. Futbolcularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Oyun anlamında kendimizi daha da geliştirmemiz lazım. Defans anlamında evet iyi işler yapıyoruz ama hücum anlamında topun biraz daha bizde kalması gerekiyor. Bunun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İlk 3 maçımızı 5'li sistemde oynamıştık. Bugün ilk kez 4'lü sistemde oynadık. Aldığımız 3 puan var ve o bizi mutlu ediyor."

Gaziantep FK galibiyetle tanıştı! haberin devamı

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