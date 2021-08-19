Son dakika transfer haberi: Alexander Merkel Gaziantep FK'da
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Suudi Arabistan ekibi Al-Faisaly Harmah'ta forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexander Merkel'i kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan takımlarından Al-Faisaly Harmah'ta forma giyen orta saha oyuncusu Alexander Merkel ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Transferin ardından kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, orta saha oyuncusu Alexander Merkel ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Alexander Merkel, kendisini bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllığına kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Alexander Merkel'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası