Son dakika transfer haberi: Alexander Merkel Gaziantep FK'da

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Suudi Arabistan ekibi Al-Faisaly Harmah'ta forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexander Merkel'i kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan takımlarından Al-Faisaly Harmah'ta forma giyen orta saha oyuncusu Alexander Merkel ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Transferin ardından kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, orta saha oyuncusu Alexander Merkel ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Alexander Merkel, kendisini bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllığına kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Alexander Merkel'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



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