25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Steven Caulker için resmi teklif yapıldı! Gaziantep FK Başkanı açıkladı | FB Haberi
Alanyaspor ile iyi bir sezon geçiren Steven Caulker, Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği yıldız ismin takımdan ayrılması bekleniyordu. Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK, Fenerbahçeli Steven Caulker için resmi teklifini iletti.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Steven Caulker, teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmüyordu. Radyospor'a konuşan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, "Fenerbahçeli Steven Caulker için resmi teklif yaptık, oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Caulker ile direkt temasa geçtik. Caulker, kulübü Fenerbahçe ile anlaşırsa Gaziantep FK'ya gelecek. Caulker da Gaziantep'te oynamak istiyor." ifadelerini kullandı
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