19 Ağustos 2021, Perşembe

GAZİANTEP FK

Recep Niyaz'ın eşi, yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle karnındaki bebeğini kaybetti

Recep Niyaz’ın acı günü!
GAZİANTEP FK
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Giriş Tarihi: 18.08.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da futbol oynayan Recep Niyaz'ın eşi Covid 19 nedeniyle bebeğini kaybetti.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde forma giyen Recep Niyaz'ın eşi Betül Niyaz, yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle doğmamış bebeğini kaybetti.
Gaziantep Futbol Kulübünün yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Recep Niyaz, doğmamış çocuğunu kaybetti. Recep Niyaz'ın eşi Betül Niyaz, yakalandığı Covid-19 hastalığı sonrası karnındaki bebeğini kaybetti. Konu ile ilgili Gaziantep ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Recep Niyaz'ın biricik eşi Betül Niyaz'ın yakalandığı Covid-19 hastalığının ardından dünyaya gelmesini bekledikleri bebeklerini kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sevgili Betül Niyaz'ın sağlık durumu iyi yönde ilerlemekte olup ve evde karantina süreci devam etmektedir. Futbolcumuz Recep Niyaz ve ailesine en içten duygularımızla geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, eşi Betül Niyaz'ın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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