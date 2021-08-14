Fatih Karagümrük-Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Karagümrük-Gaziantep FK maçı öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu resmen başladı. İlk hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

F. KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, Efe, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ulaş, Ertuğrul, Hamza, Olkowski, Jefferson Junior, Furkan, Recep Niyaz, Sagal, Dicko.

FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı 14 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.



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