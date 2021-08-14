14 Ağustos 2021, Cumartesi

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Karagümrük - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 Giriş Tarihi: 14.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Krtik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 1. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı 14 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Erhun, Jimmy, Pesic, Ahmed Musa

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Bıyık, Mendyl, Vetrih, Jefferson, Maxim, Enver Cenk, Sagal, Borven

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