01 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

"Trabzonspor bir adım önde"

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Sabah Gazetesi yazarı İskender Günen, Trabzonspor'daki son durumu masaya yatırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 13:48
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Trabzonspor bir adım önde

Trabzonspor'un gol üretme konusunda herhangi bir sorunu yok. Ama Nwakaeme gibi oyuncunun yokluğu bana göre büyük bir dezavantaj. Çünkü Nwakaeme özel bir isim.

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Trabzonspor bir adım önde

Topu ayağına aldığında adam eksilten, top saklama becerisi yüksek, asistleri ve golleri ile Trabzonspor için olmazsa olmaz isimlerden biri.

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Trabzonspor bir adım önde

Bu maçta Hüseyin Çimşir, Nwakaeme'nin yokluğunda Ekuban'ı tercih edebilir. Sturridge içinse söylenecek tek söz her zaman sakat!

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Trabzonspor bir adım önde

Bu maçın kaderi ise orta alan olacaktır. Top kendindeyken sorunu olmayan Trabzonspor, top rakibe geçtiğinde takım savunmasını daha önceki maçlara göre daha iyi yapmak zorunda.

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Trabzonspor bir adım önde

TARAFTARIYLA ÖNDE

Bu tür maçlarda kadro avantajından çok sahada yapacağınız mücadele ve ortaya koyacağınız kazanma azmi, coşku daha büyük önem taşımakta. Son 1 yılda Trabzonspor böylesi büyük karşılaşmalarda kendi tarihsel kimliği ile sahada yer almakta.

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