21 Haziran 2020, Pazar

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Zirve için fırtına esecek! İşte Trabzonspor'un Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in kazanmasıyla birlikte maç eksiğiyle 2. sıraya gerilemişti. Başakşehir'den zirveyi geri almak isteyen bordo-mavililer, Alanyaspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. İşte Fırtına'daki son gelişmeler ve Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 21.06.2020 16:02
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Zirve için fırtına esecek! İşte Trabzonspor'un Alanyaspor maçı 11'i

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

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Zirve için fırtına esecek! İşte Trabzonspor'un Alanyaspor maçı 11'i

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Zirve için fırtına esecek! İşte Trabzonspor'un Alanyaspor maçı 11'i

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle lige verilen aranın ardından Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da İstanbul'da Fenerbahçe karşısında aynı skorla turu geçerek finale yükselen bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

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Zirve için fırtına esecek! İşte Trabzonspor'un Alanyaspor maçı 11'i

Karadeniz ekibi, yarın galip gelerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'den tekrar liderlik koltuğunu devralmanın mücadelesini verecek.

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Zirve için fırtına esecek! İşte Trabzonspor'un Alanyaspor maçı 11'i

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Sosa, karşılaşmada görev alamayacak. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini alabilecek.

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