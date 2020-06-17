17 Haziran 2020, Çarşamba

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Sörloth'tan Emre Belözoğlu için flaş sözler! "Susmayı bilmiyor"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırladı. Bordo-mavililer sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, Norveçli yıldız Alexander Sörloth Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu ile 23. dakikada diyaloğa girmişti. 25 yaşındaki forvet ülke basınına konuyla ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 17.06.2020 16:04
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Sörloth'tan Emre Belözoğlu için flaş sözler! Susmayı bilmiyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor, mücadeleyi 3-1 kazanarak finale adını yazdıran ilk ekip olmuştu.

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Sörloth'tan Emre Belözoğlu için flaş sözler! Susmayı bilmiyor

Karşılamada ev sahibi ekibin tek golünü Deniz Türüç kaydederken, konuk ekibin golleri Alexander Sörloth (2) ve Filip Novak'tan gelmişti.

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Sörloth'tan Emre Belözoğlu için flaş sözler! Susmayı bilmiyor

Kıran kırana geçen mücadelenin 23. dakikasında bordo-mavililerin başarılı oyuncusu Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu arasında büyük bir gerginlik yaşanmıştı.

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Sörloth'tan Emre Belözoğlu için flaş sözler! Susmayı bilmiyor

Sörloth ve Serdar Aziz'in hava topu mücadelesi sonrası hakem Cüneyt Çakır'a saha kenarından itirazlarda bulunan Belözoğlu'nu uyaran Sörloth'un uyarısı sonrası, ikili tartışmaya başlamıştı. Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır'a, "Allah'tan kork" sözlerini demesinin ardından, Emre, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına kaldı.

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Sörloth'tan Emre Belözoğlu için flaş sözler! Susmayı bilmiyor

Norveçli golcü de Emre Belözoğlu'na tepki göstererek 'sus' işareti yaptığı gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırıldı.

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