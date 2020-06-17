Sörloth'tan Emre Belözoğlu için flaş sözler! "Susmayı bilmiyor"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırladı. Bordo-mavililer sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, Norveçli yıldız Alexander Sörloth Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu ile 23. dakikada diyaloğa girmişti. 25 yaşındaki forvet ülke basınına konuyla ilgili açıklama yaptı.