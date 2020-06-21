27 Haziran 2020, Cumartesi

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Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu (29. hafta)

Süper Lig'in 29. haftası cumartesi günü oynanan 3 maçla devam etti. Günün ilk maçında Fenerbahçe, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup ederken, Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ise Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak üst üste ikinci maçında da puan kaybetti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 21.06.2020 23:12 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 23:09
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Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu 29. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

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Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu 29. hafta

18- Ankaragücü 25 PUAN

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Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu 29. hafta

17- Kayserispor 25 PUAN

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Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu 29. hafta

16- Konyaspor 27 PUAN

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Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu 29. hafta

15- Rizespor 28 PUAN

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