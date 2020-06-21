Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu (29. hafta)

Süper Lig'in 29. haftası cumartesi günü oynanan 3 maçla devam etti. Günün ilk maçında Fenerbahçe, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup ederken, Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ise Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak üst üste ikinci maçında da puan kaybetti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...