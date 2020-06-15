15 Haziran 2020, Pazartesi

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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları belli oldu! Favori...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final rövanş karşılaşmalarıyla devam edecek... İlk maçı sahasında 2-1 kazanan Trabzonspor'a konuk olacakken, Alanyaspor ise deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından Antalyaspor'u ağırlayacak. Yarı final rövanş karşılaşmaları öncesi şampiyonluk oranları da belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 14:58
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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları belli oldu! Favori...

Süper Lig'de 27. hafta 3 aylık aranın ardından başladı. 27. haftanın ardından ise futbol heyecanı hafta içi oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadeleleri ile devam edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları belli oldu! Favori...

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Alanyaspor, Antalyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan yalnızca Alanyaspor lige mağlubiyetle dönerken diğer 3 ekip de 27. haftayı kayıpsız kapatmayı başarmıştı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları belli oldu! Favori...

Kupada herkesin merakla beklediği mücadelede Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırlarken, bir diğer karşılaşmada iki akdeniz ekibi olan Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları belli oldu! Favori...

Mücadelelerin ilk ayağında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, Alanyaspor, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 ile geçmişti.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları belli oldu! Favori...

Öte yandan zorlu mücadeleler öncesi iddaa oranları açıklanırken, risk yönetimi 'Kupada şampiyon kim olur?' bahsinin oranlarını güncelledi.

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