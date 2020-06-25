Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'un yıldızlarına büyük övgü! "Avrupa'da her takımda oynarlar"

'İNSAN SAĞLIĞI EN ÖNEMLİSİ'

Öncelikle pandemi sürecini nasıl nasıl geçiyor? Sanırım uzun bir süre Trabzon'daydın... Sakatlığın ne durumda ve Fransa'da liglerin bitirilmesini nasıl yorumluyorsun? Avrupa'da üst düzey anlamda ligleri oynatmayan tek ülke Fransa çünkü...

Sakatlık sonrasında operasyonu Roma'da olmuştum. Profesör Mariani'nin gözetiminde 2 aylık bir rehabilitasyon sürecim oldu. Sonrasında İtalya'da virüs riski artınca çalışmalarımıza Belek'te devam ettik. Oradaki 1 aylık dönemde atletik performansa dayalı çalışmalar yaptık. Sonrasında Türkiye'de tedbirler alınmaya başlanıp tesisler kapanınca Trabzon'a döndüm, bir süre de çalışmalarıma orada devam ettim. Şu anda Lille'deyim. Sağlığım da gayet iyi durumda. Liglerin iptali konusuna bir duygusal bir de bilimsel açıdan bakmak mümkün. Ben kararı yorumlarken bilimsel pencereden bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sporcu sahada olmak ister, oynamak ister. Ama burada insan sağlığı her şeyden önemli. Ben karar verenlerin tüm bilimsel verileri dikkate aldığına inanıyorum. İnsan hayatının olduğu yerde duygusal yorum yapmak doğru olmaz.