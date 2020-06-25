25 Haziran 2020, Perşembe

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Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'un yıldızlarına büyük övgü! "Avrupa'da her takımda oynarlar"

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve geçtiğimiz yaz Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e 17.5 milyon Euro'ya transfer olan Yusuf Yazıcı, gündeme dair çarpıcı ifadeler kullanırken, birçok konuda da önemli açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Yazıcı, Trabzonspor'un yıldız oyuncuları için ise 'Avrupa'da her takımda oynar' ifadelerini kullandı. İşte Milli yıldızımızın o röportajı...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 10:53
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Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'un yıldızlarına büyük övgü! Avrupa'da her takımda oynarlar

2019 yazında Trabzonspor'dan Lille'e 17.5 milyon Euro bedelle transfer olan Yusuf Yazıcı, birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'un yıldızlarına büyük övgü! Avrupa'da her takımda oynarlar

Altyapıdan milli takıma, yabancı sınırından Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ın durumuna kadar birçok konuya değinen Yazıcı, iki yıldız isim için 'Avrupa'da her takımda oynar' dedi. İşte 23 yaşındaki yıldızın Fanatik'e verdiği o röportaj...

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Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'un yıldızlarına büyük övgü! Avrupa'da her takımda oynarlar

'İNSAN SAĞLIĞI EN ÖNEMLİSİ'

Öncelikle pandemi sürecini nasıl nasıl geçiyor? Sanırım uzun bir süre Trabzon'daydın... Sakatlığın ne durumda ve Fransa'da liglerin bitirilmesini nasıl yorumluyorsun? Avrupa'da üst düzey anlamda ligleri oynatmayan tek ülke Fransa çünkü...

Sakatlık sonrasında operasyonu Roma'da olmuştum. Profesör Mariani'nin gözetiminde 2 aylık bir rehabilitasyon sürecim oldu. Sonrasında İtalya'da virüs riski artınca çalışmalarımıza Belek'te devam ettik. Oradaki 1 aylık dönemde atletik performansa dayalı çalışmalar yaptık. Sonrasında Türkiye'de tedbirler alınmaya başlanıp tesisler kapanınca Trabzon'a döndüm, bir süre de çalışmalarıma orada devam ettim. Şu anda Lille'deyim. Sağlığım da gayet iyi durumda. Liglerin iptali konusuna bir duygusal bir de bilimsel açıdan bakmak mümkün. Ben kararı yorumlarken bilimsel pencereden bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sporcu sahada olmak ister, oynamak ister. Ama burada insan sağlığı her şeyden önemli. Ben karar verenlerin tüm bilimsel verileri dikkate aldığına inanıyorum. İnsan hayatının olduğu yerde duygusal yorum yapmak doğru olmaz.

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Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'un yıldızlarına büyük övgü! Avrupa'da her takımda oynarlar

"BURADA EN BÜYÜK DERDİM SOĞUK"

Lille'e çok ciddi bir bonservis bedeli ile gittin. Fransa'daki ilk günlerin nasıldı. Uyum dönemi nasıl oldu. Dil konusunu nasıl çözdün mesela. Kısaca Fransa'daki Yusuf Yazıcı'yı anlatır mısın?

İlk günden bu yana kulübümün bana verdiği değerin ve benden beklentilerinin farkındayım. Uyum konusunda herhangi bir sorun yaşamadım. Ben bir ülkeye adapte olmanın o ülkenin diline, kültürüne hakim olmakla mümkün olabileceğine inanıyorum. Dil konusunda eğitimlerim devam ediyor. İngilizce temelim olduğu için öncelikle onu sağlamlaştırmak için İngilizce derslerine ağırlık verdik. Aynı şekilde Fransızca derslerim de devam ediyor. Lille'i şehir olarak da çok sevdim. Tek sıkıntı var biraz soğuk. Bu sene ona da alışırsam her şey çok daha güzel olacak.

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Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'un yıldızlarına büyük övgü! Avrupa'da her takımda oynarlar

'LILLE'DE YAPACAKLARIM VAR'

Lille'e giderken, "Avrupa'nın en iyi kulüplerinde oynayacağım" şeklinde bir hedef koymuştun kendine. Hayalin ne, nerede görüyorsun kendini ileride?

Ben çocukluğumdan bu yana hayaller kuruyorum. Hatta küçükken bu hayalleri kağıtlara yazar saklardım. Gerçekleştikçe de yenilerini yazardım. Şu anda Lille'de çok mutluyum. Bu kulüp için kazanacağım başarılar olduğunu düşünüyorum. Buraya gelirken gerek sportif direktörümüz gerekse teknik direktörümüz bana ne kadar güvendiklerini ifade etmişti. Burada yapacaklarım var. Önce onları gerçekleştirelim. Sonrası için de planlarım var. Onları da zamanı gelince konuşuruz.

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