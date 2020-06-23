Spor yazarları Alanyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Nwakaeme ve Sosa takıma katıldıktan sonra eli rahatlayacak Hüseyin hocanın. Her şey yolunda giderken Hosseini'nin gereksiz bir hareketi ile 10 kişi kaldı Trabzonspor. Hakem de zaten böyle bir pozisyon olsa da Trabzonspor'dan birini atsam görüntüsü veriyordu adeta... Hosseini de kırmızı kartı hak etti. Yaptığı hareket affedilir gibi değil. Dün 2 kırmızı kart da doğruydu. Trabzonspor, altın değerinde üç puana uzanmak üzereyken, uzatmanın da uzatmasında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Caulker'i atmayan hakem maçı anlamsız bir şekilde 5 dakika uzattı. Hakem iki skandala imza attı. Ayrıca Hüseyin Çimşir'in Ömür'ü çıkarması da hatalı karardı.