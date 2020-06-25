25 Haziran 2020, Perşembe

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Trabzonspor'a 19'luk süper yetenek! Anlaşma sağlandı...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, gelecek sezon için çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Yeni isimleri kadrosuna katmak için kolları sıvayan bordo mavili ekip, 19'luk süper yetenekle anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 22:51 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 22:54
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Trabzonspor'a 19'luk süper yetenek! Anlaşma sağlandı...

Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Trabzonspor'a 19'luk süper yetenek! Anlaşma sağlandı...

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen bordo-mavililer kadro çalışmalarına başladı.

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Trabzonspor'a 19'luk süper yetenek! Anlaşma sağlandı...

Takıma direkt etki edecek oyuncuların dışında Fırtına genç futbolculara da yönelmeye devam ediyor.

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Trabzonspor'a 19'luk süper yetenek! Anlaşma sağlandı...

Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Trabzonspor yıldız bir isim ile anlaşma sağladı.

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Trabzonspor'a 19'luk süper yetenek! Anlaşma sağlandı...

Bordo-mavililer Altınordu'nun 19'luk kalecisini kadrosuna kattı.

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