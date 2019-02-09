09 Şubat 2019, Cumartesi
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Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'un kafile kadrosu belli oldu. İşte Ünal Karaman'ın kadroya dahil ettiği isimler...
Giriş Tarihi: 09.02.2019 14:06
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