09 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'un kafile kadrosu belli oldu. İşte Ünal Karaman'ın kadroya dahil ettiği isimler...

Giriş Tarihi: 09.02.2019 14:06
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Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu

ARDA AKBULUT

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Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu

MUZAFFER CEM KABLAN

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Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu

KAĞAN MORADAOĞLU

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Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

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Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu

HÜSEYİN TÜRKMEN

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