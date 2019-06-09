Yusuf Sarı Trabzonspor'da! İmzaya geliyor

YAKINDA İMZAYA GELİYOR

Bordo mavili takımın her konuda anlaşmaya vardığı Yusuf Sarı kısa süre içerisinde Trabzon'a gelecek, 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Karadeniz devinin taraftarları da bu gelişme üzerine bir hayli memnun oldu.