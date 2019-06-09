10 Haziran 2019, Pazartesi

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Yusuf Sarı Trabzonspor'da! İmzaya geliyor

Bordo-mavili takım altyapısında başlattığı gençlik hamlesini yurt dışı transferinde de sürdürüyor. Karadeniz Fırtınası, Marsilya'nın genç kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile anlaşmaya vardı. 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Giriş Tarihi: 09.06.2019 22:49 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 07:53
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Yusuf Sarı Trabzonspor'da! İmzaya geliyor

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gençlik hamlesi başlatan Trabzonspor bunu sürdürüyor. Bordo-mavililer bir süredir ilgilendiği Marsilya'lı Yusuf Sarı'nın transferinde mutlu sona ulaştı.

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Yusuf Sarı Trabzonspor'da! İmzaya geliyor

20 yaşındaki genç oyuncunun menajeri Nejat Okutan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Marsilya ve Ümit Milli Takımımızın genç yeteneği Yusuf Sarı, Trabzonspor'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Yusuf Sarı Trabzonspor'da! İmzaya geliyor

Okutan, Yusuf'un bonservisiyle birlikte Karadeniz ekibine transferinin gerçekleştiğini kaydetti. Böylece Trabzonspor, altyapısından imza attığı genç oyuncuların haricinde ilk dış transferini gerçekleştirmiş oldu.

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Yusuf Sarı Trabzonspor'da! İmzaya geliyor

YAKINDA İMZAYA GELİYOR

Bordo mavili takımın her konuda anlaşmaya vardığı Yusuf Sarı kısa süre içerisinde Trabzon'a gelecek, 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Karadeniz devinin taraftarları da bu gelişme üzerine bir hayli memnun oldu.

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Yusuf Sarı Trabzonspor'da! İmzaya geliyor

Bir süredir Yusuf Sarı'nın İnstagram hesabına "Come to Trabzonspor" mesajları yollayan taraftarlar da menajeri Nejat Okutan'ın mesajı üzerine sevinç yaşadı. Geleceği çok parlak olan Yusuf Sarı direkt 11'de oynayacak yetenekte bir isim.

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