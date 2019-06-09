10 Haziran 2019, Pazartesi
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Yusuf Sarı Trabzonspor'da! İmzaya geliyor
Bordo-mavili takım altyapısında başlattığı gençlik hamlesini yurt dışı transferinde de sürdürüyor. Karadeniz Fırtınası, Marsilya'nın genç kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile anlaşmaya vardı. 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
Giriş Tarihi: 09.06.2019 22:49 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 07:53
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