İşte Dünyanın En İyi Kulüpleri! İlk 100'de 4 Türk takımı!

Avrupa liglerindeki takımların güncel sıralamasını tutan Euro Club Index'in yaptığı son güncellemeden sonra ilk 100'de Türkiye'den sadece 4 takım yer alabildi. Listenin ilk sırasında ise İspanyol ekibi Barcelona var.

Giriş Tarihi: 10.06.2019 00:18 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 10:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





