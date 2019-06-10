10 Haziran 2019, Pazartesi
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İşte Dünyanın En İyi Kulüpleri! İlk 100'de 4 Türk takımı!
Avrupa liglerindeki takımların güncel sıralamasını tutan Euro Club Index'in yaptığı son güncellemeden sonra ilk 100'de Türkiye'den sadece 4 takım yer alabildi. Listenin ilk sırasında ise İspanyol ekibi Barcelona var.
Giriş Tarihi: 10.06.2019 00:18 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 10:34
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