Yunus Mallı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması! "Anlaşma aşaması..."

"ANLAŞMA AŞAMASINDA DEĞİLİZ"

Trabzonspor ile görüştüklerini aktaran Mallı "Yunus için her gün farklı farklı haberleri biz de medyadan okuyoruz. Onlara yorum yapmak istemiyorum. Trabzonspor'un ilgisi doğru ancak net şekilde söyleyebileceğimiz bir gelişme yok.