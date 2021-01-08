08 Ocak 2021, Cuma

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Yunus Mallı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması! "Anlaşma aşaması..."

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, devre arası transfer dönemine Berat Özdemir'i kadrosuna katarak başlamıştı. Fırtına, Wolfsburg forması giyen milli yıldız Yunus Mallı için de girişimlerini sürdürürken, 28 yaşındaki oyuncunun amcası ve menajeri İlhan Mallı'dan Trabzonspor açıklaması geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.01.2021 18:24 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 18:25
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Yunus Mallı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması! Anlaşma aşaması...

Devre arasında takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Trabzonspor, Alman ekibi Wolfsburg'dan ayrılması gündemde olan Yunus Mallı için bir takım girişimlerde bulunmuştu.

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Yunus Mallı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması! Anlaşma aşaması...

Aradan geçen zaman zarfında anlaşma sağlanamazken transferin detaylarını oyuncunun menajeri olan amcası İlhan Mallı açıklamalarda bulundu.

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Yunus Mallı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması! Anlaşma aşaması...

"AVCI YUNUS'U TANIYOR, BİLİYOR"

Abdullah Avcı'nın Yunus Mallı'yı tanıdığının altını çizen amca Mallı "Önemli bir süreç yaşanıyor. Yunus, Avrupa Şampiyonasına katılmak yer almak istiyor. İyi bir takımda kendisini tekrar göstermesi gerekiyor.

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Yunus Mallı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması! Anlaşma aşaması...

Bu süreçte Abdullah Avcı'nın gelmesi, Yunus Mallı için önemli bir gelişme. Hoca Yunus'u tanıyor, kalitelisini de biliyor, milli takımdayken de kendisiyle görüşmüştük. Bizim için büyük etken"

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Yunus Mallı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması! Anlaşma aşaması...

"ANLAŞMA AŞAMASINDA DEĞİLİZ"

Trabzonspor ile görüştüklerini aktaran Mallı "Yunus için her gün farklı farklı haberleri biz de medyadan okuyoruz. Onlara yorum yapmak istemiyorum. Trabzonspor'un ilgisi doğru ancak net şekilde söyleyebileceğimiz bir gelişme yok.

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