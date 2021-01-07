Spor yazarları Trabzonspor'un Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı

Bu arada orta alanda Abdulkadir Parmak ve Baker geçtiğimiz haftalara göre daha olumlu görüntüler ortaya koydular. 60'ıncı dakikadan sonra ise önde kaybedilen toplar ve de geri dönüşlerde gerekli yeterlilik olmadığı için orta alanda da fiziksel anlamda düşüşler meydana geldi. Göztepe, ilk yarıya göre Trabzonspor sahasında çok daha fazla görünmeye başladı. Atak girişimleri ilk yarıya göre bir hayli fazlaydı. Uzatmada ise Uğurcan Çakır'ın kurtardığı inanılmaz top ve de ardından gelen üç puanı izledik.