07 Ocak 2021, Perşembe

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Spor yazarları Trabzonspor'un Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Göztepe'yi Ekuban'ın golüyle 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 07:45 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 08:52
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Spor yazarları Trabzonspor'un Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı

İSKENDER GÜNEN - KÜÇÜMSEMEYİN

Maçı iki bölümde değerlendirmek gerekiyor. 60 dakikalık bölüm ve de son 30 dakika... İlk 60 dakikada oyunda istediğini yapan ve rakibine üstünlük kuran bir Trabzonspor vardı. İstekli, arzulu maç başlangıcından sonra önde yapılan baskı ve de topun olduğu her yerde rakibe yapılan ikili-üçlü presle kazanılan toplar sonucunda atak girişimleri vardı.

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Spor yazarları Trabzonspor'un Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı

Ekuban ve Djaniny ile girilen gol pozisyonlarından sonra gol yine bu ikilinin iş birliğinden geldi. Djaniny'nin getirdiği top ve de Ekuban'la kazanılan gol. Geçen sezonun en önemli sorunlarından biri olan takım savunmasında bir hayli yol alındığı gerçeği var. Top Göztepeli oyunculara geldiği zaman Nwakaeme, Ekuban ve de Djaniny takım savunmasına hep yardımcı oldular.

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Spor yazarları Trabzonspor'un Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı

Bu yüzden ilk yarıda Göztepe'nin Trabzonspor ceza alanında Napoleoni'nin pozisyonundan başka bir tehlikesi olmadı. Ekuban ve de ikinci yarıdaki performansıyla Nwakaeme bu takım için çok önemli iki futbolcu. Bu maçta geldiği günden beri en etkili oyununu ortaya koyan Djaniny de bu ikiliye ayak uydurduğunda ikinci yarıda girilen net gol pozisyonlarını izledik.

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Spor yazarları Trabzonspor'un Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı

Bu arada orta alanda Abdulkadir Parmak ve Baker geçtiğimiz haftalara göre daha olumlu görüntüler ortaya koydular. 60'ıncı dakikadan sonra ise önde kaybedilen toplar ve de geri dönüşlerde gerekli yeterlilik olmadığı için orta alanda da fiziksel anlamda düşüşler meydana geldi. Göztepe, ilk yarıya göre Trabzonspor sahasında çok daha fazla görünmeye başladı. Atak girişimleri ilk yarıya göre bir hayli fazlaydı. Uzatmada ise Uğurcan Çakır'ın kurtardığı inanılmaz top ve de ardından gelen üç puanı izledik.

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Spor yazarları Trabzonspor'un Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı

Abdullah Avcı'nın sistemi yavaş yavaş oturuyor. Şu an gelinen noktayı kimse küçümsememelidir diye düşünüyorum.

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