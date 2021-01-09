09 Ocak 2021, Cumartesi

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Trabzonspor'dan Yunus Mallı hamlesi! Sunulan teklif...

Devre arası transfer döneminde hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Trabzonspor, sezon sonunda takımıyla sözleşmesi bitecek Yunus Mallı için resmi teklifini iletti. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor (TS) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 09.01.2021 01:15 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 06:09
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Trabzonspor'dan Yunus Mallı hamlesi! Sunulan teklif...

Trabzonspor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olmak isteyen Fırtına'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Trabzonspor'dan Yunus Mallı hamlesi! Sunulan teklif...

Sezon başından beri gündemde olan Yunus Mallı ilk kez bordo-mavili renklere bu kadar yakın. Wolfsburg'da hiç süre alamayan ve ayrılmasına izin verilen 28 yaşındaki 10 numaranın bonservis problemi yok.

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Trabzonspor'dan Yunus Mallı hamlesi! Sunulan teklif...

Ancak istediği ücret, Trabzonspor'a yüksek geliyor. Almanya'da senelik 2.3 milyon euro kazanan Yunus'un 1.8 milyon euro civarı bir rakam talep ettiği öğrenildi.

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Trabzonspor'dan Yunus Mallı hamlesi! Sunulan teklif...

Karadeniz ekibinde ise tavan ücret 1.5 milyon euro. Onu da Nwakaeme alıyor. Fırtına'nın 1 milyon euro artı performansa dayalı bonuslar içeren bir kontrat teklif ettiği öğrenildi.

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Trabzonspor'dan Yunus Mallı hamlesi! Sunulan teklif...

Yazın düzenlenecek EURO 2020'de yeniden A Milli Takım kadrosunda olmak isteyen Yunus, talep ettiği ücreti düşürmeye hazırlanıyor.

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