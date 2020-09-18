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Trabzonspor transferde fırtına estirecek! Afobe'nin yanına geliyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna Beşiktaş derbisiyle başlayan ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan Trabzonspor, transferde bombaları art arda patlatıyor. Son olarak kadrosuna Afobe ve Lewis Baker'ı katan bordo-mavililer, hücum hattı için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fırtına, bir transferi daha kısa sürede bitireceği öne sürüldü. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Giriş Tarihi: 18.09.2020 18:30
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Trabzonspor transferde fırtına estirecek! Afobe'nin yanına geliyor

Yeni sezona Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Trabzonspor ligin ikinci haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor transferde fırtına estirecek! Afobe'nin yanına geliyor

Denizlispor maçı için hazırlıklarını tamamlayan ve kente giden bordo-mavililerde transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

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Trabzonspor transferde fırtına estirecek! Afobe'nin yanına geliyor

Kadrosunu Lewis Baker ve Afobe ile güçlendiren Fırtına'da bir isim için daha girişimler sıklaştırıldı.

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Trabzonspor transferde fırtına estirecek! Afobe'nin yanına geliyor

NEWTON "KADRO YETERLİ DEĞİL" DEMİŞTİ

Trabzonspor'un kadrosunun yeterli olup olmadığı şeklindeki soru üzerine de İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton, şu görüşleri paylaşmıştı.

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Trabzonspor transferde fırtına estirecek! Afobe'nin yanına geliyor

"Yalan söyleyecek değilim bu konuyla alakalı. Kadronun yeterli olduğunu söyleyemem. Yönetim ve başkanımız gece gündüz durmaksızın inanılmaz çalışma gösteriyorlar.

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