Trabzonspor transferde fırtına estirecek! Afobe'nin yanına geliyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna Beşiktaş derbisiyle başlayan ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan Trabzonspor, transferde bombaları art arda patlatıyor. Son olarak kadrosuna Afobe ve Lewis Baker'ı katan bordo-mavililer, hücum hattı için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fırtına, bir transferi daha kısa sürede bitireceği öne sürüldü. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

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Giriş Tarihi: 18.09.2020 18:30 ABONE OL