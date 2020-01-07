Yönetim harekete geçti! Eski Kartal Trabzonspor'a...

Süper Lig'in 17'inci haftasında sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2'lik skorla deviren Trabzonspor transfer çalışmalarına da hız verdi. Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Senegalli yıldız futbolcu Badou Ndiaye'yi kadrosuna katan Trabzonspor, gündemine bomba bir ismi aldı. Bordo-mavililer Beşiktaş'ın eski yıldızı için devreye girdi. İşte o isim ve son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 02:23 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 07:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





