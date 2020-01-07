07 Ocak 2020, Salı

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Yönetim harekete geçti! Eski Kartal Trabzonspor'a...

Süper Lig'in 17'inci haftasında sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2'lik skorla deviren Trabzonspor transfer çalışmalarına da hız verdi. Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Senegalli yıldız futbolcu Badou Ndiaye'yi kadrosuna katan Trabzonspor, gündemine bomba bir ismi aldı. Bordo-mavililer Beşiktaş'ın eski yıldızı için devreye girdi. İşte o isim ve son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 02:23 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 07:32
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Yönetim harekete geçti! Eski Kartal Trabzonspor'a...

Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavili takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu çalışmasıyla başladı.

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Yönetim harekete geçti! Eski Kartal Trabzonspor'a...

İdman, istasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, yarı sahada ve dar alanda yaptıkları çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Yoğun yağış altında gerçekleştirilen idmanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti.

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Yönetim harekete geçti! Eski Kartal Trabzonspor'a...

İngiltere Championship ekibi Stoke City'den sezon sonuna kadar kiralanan Badou Ndiaye de antrenmanda yer aldı. Yusuf Sarı takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi. Kaleci Uğurcan Çakır salonda çalıştı. İzinli Donis Avdijaj ile tedavileri süren Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ise antrenmana katılmadı.

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Yönetim harekete geçti! Eski Kartal Trabzonspor'a...

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sezonun ilk yarısını 32 puanla kapatan Trabzonspor'da hedef sezon sonu şampiyonluk. Bordo-mavililer Ndiaye transferinden sonra nokta transferlere devam etmenin planlarını yapıyor.

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Yönetim harekete geçti! Eski Kartal Trabzonspor'a...

Çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, defansa lider bir isim almak için çalışmalarını sıklaştırdı. Gündeme ise bomba bir isim geldi. İşte son gelişmeler...

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