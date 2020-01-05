Trabzonspor yeni Yusuf Yazıcı'sını buldu!

Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Süper Lig'in 17'inci haftasında sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2'lik skorla deviren Trabzonspor transfer çalışmalarına da hız verdi. Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Senegalli yıldız futbolcu Badou Ndiaye'yi kadrosuna katan Trabzonspor, bir transferi daha bitirmek üzere. Fırtına uzun süredir takipte olduğu ve Yusuf Yazıcı'ya olan benzerliği ile bilinen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın. İşte flaş transfere dair son gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

Giriş Tarihi: 05.01.2020 00:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 07:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





