05 Ocak 2020, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor yeni Yusuf Yazıcı'sını buldu!
Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Süper Lig'in 17'inci haftasında sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2'lik skorla deviren Trabzonspor transfer çalışmalarına da hız verdi. Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Senegalli yıldız futbolcu Badou Ndiaye'yi kadrosuna katan Trabzonspor, bir transferi daha bitirmek üzere. Fırtına uzun süredir takipte olduğu ve Yusuf Yazıcı'ya olan benzerliği ile bilinen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın. İşte flaş transfere dair son gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri
Giriş Tarihi: 05.01.2020 00:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 07:36
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...