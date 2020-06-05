Yolu Süper Lig'den geçen isimler yeni takımlarında ne yapıyor?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında liglere ara verilirken, vaka sayısının ön görülen seviyeye gelmesiyle birlikte, 12 Haziran'da liglerin başlatılması kararı alınmıştı. Kulüplerin birçok geliri bu dönemde kesilirken, gelecek transfer döneminde bonservissiz veya maliyeti ucuz isimlere yönelmeleri bekleniyor. Süper Lig kulüpleri aynı zamanda kiralık olarak yolladıkları oyuncuların performanslarını da takip ediyor. Yolu Süper Lig'den geçen ve farklı takımlarda oynayan isimlerin şu anki durumları ne? Bu oyuncular gittikleri takımda ne yaptı? İşte detaylar...