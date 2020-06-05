05 Haziran 2020, Cuma

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Yolu Süper Lig'den geçen isimler yeni takımlarında ne yapıyor?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında liglere ara verilirken, vaka sayısının ön görülen seviyeye gelmesiyle birlikte, 12 Haziran'da liglerin başlatılması kararı alınmıştı. Kulüplerin birçok geliri bu dönemde kesilirken, gelecek transfer döneminde bonservissiz veya maliyeti ucuz isimlere yönelmeleri bekleniyor. Süper Lig kulüpleri aynı zamanda kiralık olarak yolladıkları oyuncuların performanslarını da takip ediyor. Yolu Süper Lig'den geçen ve farklı takımlarda oynayan isimlerin şu anki durumları ne? Bu oyuncular gittikleri takımda ne yaptı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 14:35
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Yolu Süper Lig'den geçen isimler yeni takımlarında ne yapıyor?

Süper Lig'in başlama tarihi olarak 12 Haziran'ın gösterilmesinin ardından çalışmalarına hız veren kulüpler, gerek saha içi gerekse saha dışında çalışmalarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yolu Süper Lig'den geçen isimler yeni takımlarında ne yapıyor?

Corona virüsü pandemisi sonrası liglerin tamamlanmasının daha geç bir tarih sarkması sonrasında, Süper Lig için de transfer tescil döneminin liglerinin tamamlanmasının ardından açılması bekleniyor.

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Yolu Süper Lig'den geçen isimler yeni takımlarında ne yapıyor?

Hal böyle olunca, şimdiden çalışmalarını hızlandıran kulüpler, yaşanan mali darboğaz nedeniyle bonservisi elinde olan isimlere veya kiralama yoluna başvurmayı planlıyor...

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Yolu Süper Lig'den geçen isimler yeni takımlarında ne yapıyor?

Öte yandan eldeki isimleri de değerlendirmek isteyen kulüpler farklı takımlara kiralanan isimlerin de durumlarını, performanslarını yakından takip ediyor.

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Yolu Süper Lig'den geçen isimler yeni takımlarında ne yapıyor?

İşte Süper Lig'de top koşturup farklı kulüplere satılan veya kiralanan isimlerin performansları.

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