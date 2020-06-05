05 Haziran 2020, Cuma

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Fatih Terim'den Trabzonspor sözleri! "UEFA'nın verdiği ceza..."

Süper Lig'de bitime 8 hafta kala lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA'nın bordo-mavili takıma verdiği 1 yıl Avrupa'da men cezasını değerlendirdi. İşte Terim'in o sözleri...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 12:43
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Fatih Terim'den Trabzonspor sözleri! UEFA'nın verdiği ceza...

Ligde lider konumunda bulunan Trabzonspor'un UEFA'dan finansal yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir sene men cezası alması, zirvedeki takımlarının hesap yapmaya başlamasına sebep oldu.

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Fatih Terim'den Trabzonspor sözleri! UEFA'nın verdiği ceza...

Çünkü bordo-mavililerin şampiyon olması durumunda bile ceza geçerli olursa ligi ikinci bitiren takım, direkt Devler Ligi biletini cebine koyacak. Üçüncü takım ise ön eleme oynamaya hak kazanacak. En önemlisi faktör ise ikinci ve üçüncünün kasasına ciddi bir para girecek.

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Fatih Terim'den Trabzonspor sözleri! UEFA'nın verdiği ceza...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; gözünü 23. şampiyonluğa diken Galatasaray, Trabzonspor'a gelen cezayla ilgilenmiyor.

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Fatih Terim'den Trabzonspor sözleri! UEFA'nın verdiği ceza...

"BAŞKA HESAP YAPMAYIZ"

"Biz kendi takımımızla ilgileniyoruz" diyen sarı-kırmızılı yöneticiler, takımın Şampiyonlar Ligi biletini bileğinin hakkıyla alacağından şüphe duymuyor.

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Fatih Terim'den Trabzonspor sözleri! UEFA'nın verdiği ceza...

Teknik direktör Fatih Terim de dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Sezon başında yola çıkarken hedefimiz doğal olarak şampiyonluktu, hâlen de aynı. Rakibimizin ceza alması bizi ilgilendirmez, sevindirmez de. Biz kendi işimize bakacağız. Elbette Şampiyonlar Ligi'ne gitmek çok önemli. Ama biz bunu şampiyon olarak başaracağız. Başka hesaplar yapmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

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