Fatih Terim'den Trabzonspor sözleri! "UEFA'nın verdiği ceza..."

Teknik direktör Fatih Terim de dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Sezon başında yola çıkarken hedefimiz doğal olarak şampiyonluktu, hâlen de aynı. Rakibimizin ceza alması bizi ilgilendirmez, sevindirmez de. Biz kendi işimize bakacağız. Elbette Şampiyonlar Ligi'ne gitmek çok önemli. Ama biz bunu şampiyon olarak başaracağız. Başka hesaplar yapmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.