Yılın transferinde son dakika! Guardiola ve Abdülkadir Ömür...

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev ekiplerini peşinde koşturan Abdülkadir Ömür için transferde son dakika... Genç yıldız için Manchester City teknik direktörü Josep Guardiola müthiş bir plan hazırladı. İşte yılın patlaması an meselesi olan transfer bombasının ayrıntıları ve Abdülkadir'i geliştirme üzerinde yapılan o plan...