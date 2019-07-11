11 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Yılın transferinde son dakika! Guardiola ve Abdülkadir Ömür...

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev ekiplerini peşinde koşturan Abdülkadir Ömür için transferde son dakika... Genç yıldız için Manchester City teknik direktörü Josep Guardiola müthiş bir plan hazırladı. İşte yılın patlaması an meselesi olan transfer bombasının ayrıntıları ve Abdülkadir'i geliştirme üzerinde yapılan o plan...

Giriş Tarihi: 11.07.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 12:41
  • 1
  • 20
Yılın transferinde son dakika! Guardiola ve Abdülkadir Ömür...

Son dakika gelişmesi! Abdülkadir Ömür böyle açıklandı... Manchester City, son dönemde Avrupa'da öne çıkan genç yıldız adaylarını kadrosuna katarak Avrupa'nın dört bir yanına kiralayıp gelişmelerini takip ediyor.

  • 2
  • 20
Yılın transferinde son dakika! Guardiola ve Abdülkadir Ömür...

Avrupa'da birçok kulübün gözdesi haline gelen Abdülkadir Ömür için devreye dünyaca ünlü teknik direktör Josep Guardiola girdi.

  • 3
  • 20
Yılın transferinde son dakika! Guardiola ve Abdülkadir Ömür...

Başarılı teknik adam, hazırladığı stratejilerle de futbol dünyasına birçok yıldız kazandırmıştı.

  • 4
  • 20
Yılın transferinde son dakika! Guardiola ve Abdülkadir Ömür...

Potansiyeli olan oyuncular üzerinde çalışmaktan büyük keyif aldığı bilinen Pep'in son gözdesi ise Trabzonspor'un süper genç yıldızı Abdülkadir Ömür.

  • 5
  • 20
Yılın transferinde son dakika! Guardiola ve Abdülkadir Ömür...

Guardiola'nın Manchester City kurmayları ile yaptığı değerlendirme neticesinde Abdülkadir Ömür için bir transfer planı hazırlandı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör