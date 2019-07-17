İşte Süper Lig Cemil Usta sezonu derbi tarihleri

2019-20 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de yapılan fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. İşte Süper Lig'de derbi tarihleri...