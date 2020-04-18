18 Nisan 2020, Cumartesi
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Nwakaeme'ye dev teklif! İşte önerilen rakam
Corona virüsü nedeyile liglere verilen arayı değerlendiren Trabzonspor, gelecek sezon planlamasına şimdiden başladı. Bordo mavili ekip mali açıdan uyun isimleri katmayı düşünürken bir yandan da yıldız futbolcuları için gelen teklifleri değerlendiriyor. Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Anthony Nwakaeme için talip var. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Nijeryalı futbolcu için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...
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