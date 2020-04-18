18 Nisan 2020, Cumartesi

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Nwakaeme'ye dev teklif! İşte önerilen rakam

Corona virüsü nedeyile liglere verilen arayı değerlendiren Trabzonspor, gelecek sezon planlamasına şimdiden başladı. Bordo mavili ekip mali açıdan uyun isimleri katmayı düşünürken bir yandan da yıldız futbolcuları için gelen teklifleri değerlendiriyor. Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Anthony Nwakaeme için talip var. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Nijeryalı futbolcu için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 21:22
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Nwakaeme'ye dev teklif! İşte önerilen rakam

Trabzonspor'un 2018 yılında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Nwakaeme, bordo-mavili takımda görev aldığı süre içerisinde takımın en öneml hücum opsiyonlarında biri haline geldi.

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Nwakaeme'ye dev teklif! İşte önerilen rakam

Gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Nijeryalı futbolcuya Al Hilal'ın talip olduğu ve Suudi Arabistan ekibinin Nwakaeme için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

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Nwakaeme'ye dev teklif! İşte önerilen rakam

12-13 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Yönetimin, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce "Çin'den 6 milyon Euro teklif ettiler dediği Nijeryalı yıldızdan beklediği bonservis bedeli ise en az 12-13 milyon Euro.

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Nwakaeme'ye dev teklif! İşte önerilen rakam

HÜSEYİN ÇİMŞİR'İN VAZGEÇİLMEZİ

Fırtına'nın en önemli hücum silahlarından biri olan Nwakaeme, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de vazgeçilmezi. Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla 2 yılda toplam 24 gol, 20 asistlik müthiş bir performans gösterdi.

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Nwakaeme'ye dev teklif! İşte önerilen rakam
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