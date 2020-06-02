Şota önerdi Trabzonspor alıyor! İşte bonservis bedeli

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı da yaptığı açıklamada, "Rahmi Anıl Başaran için Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe ile görüşmemiz oldu. 2 hafta önce Trabzonspor ile sözlü olarak ciddi şekilde görüşmelerimiz oldu.