02 Haziran 2020, Salı

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Şota önerdi Trabzonspor alıyor! İşte bonservis bedeli

Geçtiğimiz günlerde Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile sözleşme imzalayan ve aynı takımda forma giyen Aly Malle ile de büyük ölçüde anlaşma sağlayan Trabzonspor, bir transferi daha bitirmek üzere. Bordo-mavili takımın, efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Şota Arveladze'nin önerdiği yıldız futbolcunun transferinde sona yaklaştığı öğrenildi. Son dakika Trabzonspor haberleri...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 21:57
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Şota önerdi Trabzonspor alıyor! İşte bonservis bedeli

Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak çalışmalara başlayan Trabzonspor transferde gaza bastı.

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Şota önerdi Trabzonspor alıyor! İşte bonservis bedeli

Son yıllarda yaptığı başarılı transferlerle adından söz ettiren bordo-mavililer, bu sezonda en çok konuşulan takımlardan biri olacağa benziyor.

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Şota önerdi Trabzonspor alıyor! İşte bonservis bedeli

İLK TRANSFER GERÇEKLEŞTİ

Fırtına, Balıkesirspor'da forma giyen Rahmi Anıl Başaran'ın transferinde mutlu sona ulaşmıştı.

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Şota önerdi Trabzonspor alıyor! İşte bonservis bedeli

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı da yaptığı açıklamada, "Rahmi Anıl Başaran için Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe ile görüşmemiz oldu. 2 hafta önce Trabzonspor ile sözlü olarak ciddi şekilde görüşmelerimiz oldu.

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Şota önerdi Trabzonspor alıyor! İşte bonservis bedeli

Rahmi Anıl Başaran'ın transferi için Trabzonspor'dan Mehmet Yiğit Alp ile dün İstanbul'da görüştük. Rahmi Anıl Başaran'ın transferi konusunda Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardık." ifadelerini kullanmıştı.

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